Vrachtwagen botst tegen dak Vierarmentunnel 25 juli 2018

De Vierarmentunnel is gisteren uren afgesloten geweest. "Een vrachtwagen vervoerde twee tractors, maar was te hoog geladen en reed om 13.20 uur tegen het dak van de tunnel", zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. Volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum zijn daardoor stukken naar beneden gevallen. "Omdat er gevreesd werd dat er nog brokstukken naar beneden konden vallen, werd de tunnel afgesloten. De inspectie ging ter plaatse, maar de hinder duurde enkele uren", aldus Derieuw. De civiele bescherming deelde water uit aan de chauffeurs die bij deze hitte in de file stonden. (VDBS)