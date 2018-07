Vossemberg drie weken dicht 30 juli 2018

De komende drie weken worden de betonplaten op de Vossemberg tussen Vossem en Duisburg vernieuwd. Daardoor zal de straat volledig afgesloten worden ter hoogte van huisnummer 51. Door de knip is al het gemotoriseerd verkeer verboden. De woningen en handelaars tussen huisnummer 51 en de Lindenberg zijn bereikbaar via de Lindenberg. De zone tussen huisnummer 51 en de Bredeweg zal via de Rootstraat toegankelijk zijn. Het doorgaand verkeer moet gedurende de werken, die tot en met 17 augustus zullen duren, een omleiding volgen via de Leuvensesteenweg, Tervuren centrum en de Duisburgsesteenweg. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog door, maar zullen in beide richtingen slechts van één fiets- en voetpad gebruik kunnen maken. Tot slot geldt er een parkeerverbod tot en met 17 augustus. (RDK)