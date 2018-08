Vleermuizen spotten tijdens wandeling 23 augustus 2018

De vzw Natura Zoniën organiseert 25 augustus bij valavond een geleide vleermuizenwandeling. Om 20 uur leidt een gids de deelnemers doorheen Tervuren op zoek naar de dieren. Hoe kiezen ze hun verblijfplaats uit? Hoe bewegen ze zich voort in het donker? En wat eten ze? Dat kom je allemaal te weten tijdens de wandeling. Met een vleermuizendetector ga je zelf op zoek naar de beestjes, die bij valavond rondvliegen over de straten van Tervuren. Inschrijven kan via naturazonen@hotmail.be of het nummer 0471/77.07.12. Een ticket voor volwassen kost 3 euro, kinderen kunnen voor 1 euro deelnemen. Leden van Natura Zoniën mogen gratis meewandelen. (DCFS)