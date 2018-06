Vierarmentunnel gesloten op 25 juni 19 juni 2018

02u31 0 Tervuren De Vierarmentunnel van de Brusselse ring in Tervuren wordt tijdens de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 juni voor één nacht afgesloten in de richting van Waterloo. Het Agentschap Wegen en Verkeer voert metingen ook voor de nieuwe verlichting.

De huidige verlichting wordt in het najaar vervangen door duurzamere LED-verlichting. Maar daarvoor moet de organisatie eerst de gepaste onderzoeken uitvoeren. In de nacht van maandag 25 juni op dinsdag 26 juni opmetingen plaats in de tunnelkoker richting Waterloo. Het agentschap verwacht weinig hinder. Tussen 22:00u en 05:00u uur is de koker afgesloten, het verkeer wordt tijdelijk omgeleid via het bovenliggende kruispunt.





(DCFS)