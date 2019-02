VIDEO. Jeugdhuis in Vossem organiseert grootste ballenbadfuif van Vlaanderen: tieners feesten tussen 120.000 ballen Redactie

24 februari 2019

09u45

Bron: Dieter Nijs 0

18.000 ballen in 2016, 24.000 een jaar later, 60.000 vorig jaar en nu dus 120.000 balletjes: jeugdhuis Den Troemel in Vossem wordt daarmee de trotse organisator van de grootste ballenbadfuif in Vlaanderen. Om de kosten van de fuif wat te drukken, reden de leden van het jeugdhuis vrijdag zelf naar de leverancier in Nederland om de balletjes op te halen. Dat deden ze met drie bestelwagens.