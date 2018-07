Verboden water te verspillen 28 juli 2018

Door de aanhoudende droogte is het ook in Tervuren verboden om water te verspillen. Zo mag je bijvoorbeeld je auto niet meer afwassen, een zwembad vullen of je tuin besproeien. Wie dat toch doet, riskeert een boete. Nog zeker tot dinsdag 31 juli belooft de temperatuur boven de 30 graden te stijgen. (DCFS)