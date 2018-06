Tv-kok Jeroen De Pauw opent apero-foodbar 09 juni 2018

Televisiekok Jeroen De Pauw heeft een apero-foodbar geopend aan parking Panquin. Bij Canapé kan je de al gekende Aperobags samenstellen en kopen en kan je kennis maken met de nieuwe apero-dining formule. "Aperitieven is voor mij het nieuwe dineren. Mensen samenbrengen om te genieten van heerlijke dingen en hen een klein magisch moment bezorgen, dat is de bedoeling van Canapé", zegt De Pauw.





De zomereditie is sinds gisteren van start gegaan. Uiteindelijk zal Canapé zijn intrek nemen in de oude sporthal van de militairen aan de rand van het Zoniënwoud. De verbouwingen starten in het najaar. (VDBS)