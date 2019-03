Tommy en Arlette zeggen caféleven na 52 jaar vaarwel: ’t Pleintje maakt plaats voor flats Volkscafé dat 230 koffiemolens telt, sluit op zondag 31 maart definitief de deuren Robby Dierickx

22 maart 2019

07u59 3 Tervuren 52 jaar lang hebben ze achter de toog gestaan – eerst 27 jaar in De Grens in Eizer en nu al 25 jaar in ’t Pleintje in Duisburg – maar op zondag 31 maart nemen Tommy Desees (72) en Arlette Volders (71) afscheid van hun klanten. “Het wordt elke dag zwaarder om achter de toog te staan en bovendien is het caféleven niet rendabel meer”, aldus de twee uitbaters.

Monumenten, zo mag je Arlette Volders en Tommy Desees gerust noemen. Het koppel baat ondertussen al 25 jaar café ’t Pleintje in het centrum van Duisburg uit en stond voordien 27 jaar lang in De Grens in Eizer, maar volgende week zondag zetten ze er een punt achter. “Het is genoeg geweest”, is Tommy, 72 inmiddels, eerlijk. “Door onze leeftijd wordt het fysiek steeds moeilijker om een café uit te baten. Vergeet niet dat we een hele dag rechtstaan, hé. En dat zeven dagen op zeven. Tot enkele jaren geleden openden we ’t Pleintje elke dag om 7 uur, maar dat is ondertussen al 8.30 uur geworden. De rolluiken gaan steevast om 20 uur dicht. Kortom, het is tijd om te stoppen. Zeker omdat het caféleven van vandaag niet meer te vergelijken valt met de gloriejaren. De teloorgang van de zelfstandigen in het dorp hebben wij hier ook gevoeld. Vroeger kwamen pakweg de witloofboer en de serrist hier na hun werk een pintje drinken, maar dat is al lang verleden tijd. De oude klanten verdwijnen en de jonge gasten gaan niet meer naar een volkscafé.”

De uitbaters mogen dan wel uitkijken naar hun pensioen, toch geven ze toe dat ze het café zullen missen. “Het is spijtig dat we afscheid van onze klanten moeten nemen, maar we zijn op”, zegt Arlette Volders. “Bovendien hebben we vijf kleinkinderen waarmee we jarenlang geen tijd konden doorbrengen. Dat willen we nu inhalen.” Daarnaast wil het koppel eindelijk van wat vakantie genieten. “Want we hebben twee caravans aan de zee, maar we hebben er nooit langer dan drie dagen gezeten omdat onze vingers al kriebelden om het café te openen”, pikt Tommy in.

230 koffiemolens

Opvallend: in ‘t Pleintje staan maar liefst 230 koffiemolens. “De eerste kregen we jaren geleden van een vaste klant en nadien kregen we het ene exemplaar na het andere van de klanten”, legt Tommy Desees uit. “Vroeger werden ze ook effectief gebruikt, maar nu maken ze gewoon deel uit van het interieur (lacht). Onze 12-jarige kleindochter liet ondertussen al weten dat ze alle koffiemolens wilt hebben nu het café sluit.”

De twee uitbaters hebben naar eigen zeggen geen overnemer voor de kroeg gezocht. “Want een volkscafé heeft geen toekomst meer”, meent Arlette. “De mooie tijden liggen ondertussen al ver achter ons. We hebben het café verkocht en het zal binnenkort met de grond gelijkgemaakt worden. In de plaats komen appartementen.”

De vaste klanten betreuren uiteraard dat hun stamcafé volgende week zondag sluit. “Maar we begrijpen de beslissing van Tommy en Arlette wel”, zegt Luc Depré. “Ze verdienen hun pensioen. Maar dat wil niet zeggen dat we hen en hun volkscafé zullen missen.”

De uitbaters plannen geen afscheidsfeestje, maar iedereen die op zondag 31 maart naar ’t Pleintje afzakt, krijgt gratis bier.