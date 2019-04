Tervuurse juf schrijft aangrijpend kinderboek over vluchtelingen. “Onze kinderen moeten begrijpen wat ze meegemaakt hebben” Nadja Van Sever sprak voor ‘Samen op de vlucht’ met twee gevluchte kinderen

Robby Dierickx

05 april 2019

20u29 0 Tervuren De 53-jarige Nadja Van Sever, leerkracht in GBS Tervuren, heeft een kinderboek over de vluchtelingenproblematiek uitgebracht. Het boek is gebaseerd op waargebeurde feiten van twee jonge vluchtelingen. De auteur interviewde de tieners meermaals en gooide hun verhaal in ‘Samen op de vlucht’. “Kinderen moeten beseffen dat de wereld rond hen anders is dan dat ze denken”, aldus de auteur.

Het was ruim twee jaar geleden in de eindejaarsperiode dat Nadja Van Sever het idee kreeg om een kinderboek te schrijven over de vluchtelingenproblematiek. “In het jaaroverzicht van de VRT-nieuwsdienst zat een reportage over twee Afghaanse tieners die hun verhaal deden over hoe ze hun thuisland ontvlucht waren en in ons land terechtkwamen”, vertelt de auteur. “Tijdens hun vlucht werden ze hechte vrienden. Hun verhaal intrigeerde me zo hard dat ik de VRT-nieuwsdienst vroeg om me met de twee in contact te brengen. Wat volgde, waren ontroerende gesprekken met verschillende jonge vluchtelingen in het opvangcentrum van Poelkapelle.”

Al die verhalen bundelde de leerkrachte van het vierde leerjaar in GBS Tervuren vervolgens in het boek ‘Samen op de vlucht’. Het is een fictief verhaal met waargebeurde feiten. “Het boek is gemaakt voor kinderen van het vierde tot het zesde leerjaar”, vertelt Van Sever. “Kinderen moeten al op jonge leeftijd beseffen dat de wereld rondom hen anders is dan dat ze denken. Al te veel mensen denken dat vluchtelingen even op het vliegtuig stappen naar ‘luilekkerland’ België, maar zo simpel is het allemaal niet. Die bewustmaking moet al bij kinderen beginnen.”

Taliban

De verschillende vluchtelingen die Nadja Van Sever de voorbije maanden sprak, maakten voor en tijdens hun vlucht heel wat mee. “Zo was één van de jongeren getuige van de moord op zijn vader. De man had het niet zo begrepen op de Taliban en op een bepaalde dag stapte hij in zijn wagen, waarna het voertuig ontplofte. Zijn familie, waaronder dus ook de jongen die ik sprak, zag alles gebeuren. Omdat de jongen vreesde dat hij als oudste zoon het volgende slachtoffer zou zijn, besloot hij te vluchten. Hij was ruim een jaar onderweg naar ons land en trotseerde de koude en de ontbering. Dat draag je je hele leven mee.”

De leerkrachte wordt in haar job ook zelf met de vluchtelingenproblematiek geconfronteerd. “Op school zitten ook regelmatig jonge vluchtelingen. Die kunnen soms heel agressief uit de hoek komen. Logisch, als je weet wat ze allemaal meegemaakt hebben. Met mijn boek ‘Samen op de vlucht’ wil ik de andere kinderen duidelijk maken waarom ze soms zo kunnen reageren.”

Het boek is in verschillende boekenhandels verkrijgbaar en kan ook online besteld worden.