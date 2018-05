Tervuurse Herders bewaken Warandeplein 26 mei 2018

02u57 0 Tervuren Twee reusachtige Tervuurse Herders bewaken voortaan het Warandeplein. De stalen beelden kwamen als winnaar uit de bus na een kunstwedstrijd.

De Tervuurse Herders zijn een van de bekendste Belgische hondenrassen. Om hen te vieren, kregen twee exemplaren een plekje aan het Warandepark. Het Nederlandse duo Fons Broess en Barbara Recourt creëerden met stalen buizen de creatieve constructies van bijna vier meter hoog. De twee honden treden als het ware op als portiers van het Warandeplein.





Bekendste Tervurenaar

"Op een echt plein zoals het Warandeplein hoort een knap kunstwerk thuis", zegt schepen van Cultuur Jan Trappeniers. "Dit werk speelt goed in op de architectuur van de omgeving." Ook schepen van Toerisme Mario van Rossum is ervan overtuigd dat de Tervuurse Herders een extra toeristische attractie voor de gemeente vormen. "De Tervuurse Herder is wellicht de bekendste Tervurenaar ter wereld."





Opwaarderen

Samen met de nieuwe faciliteiten die binnenkort om en rond de Panquinkazerne verwezenlijkt worden, wil het bestuur de gemeente opwaarderen.





(DCFS)