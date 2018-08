Tervurenlaan na 1,5 jaar weer open VEILIGER FIETSEN EN VLOTTER OPENBAAR VERVOER DANKZIJ HERINRICHTING ROBBY DIERICKX

24 augustus 2018

02u41 0 Tervuren Anderhalf jaar lang was het vloeken en aanschuiven voor automobilisten die dagelijks op de Tervurenlaan rijden, maar nu is de drukke weg eindelijk weer open. Er kwamen veiligere fietspaden, slimme verkeerslichten om het openbaar vervoer vlotter te laten doorstromen én een betere infrastructuur voor de wagens.

Tevreden en opgelucht: zo omschreef burgemeester Jan Spooren (N-VA) zijn gevoelens gisteren bij de opening van de Tervurenlaan in Tervuren. "Tevreden omdat de belangrijke verkeersader een pak veiliger is geworden", vertelt hij. "De vrijliggende fietspaden waren een noodzaak om meer mensen van onze gemeente - en van de ons omliggende gemeenten - op de fiets te krijgen voor het woon-werkverkeer. De fietspaden zijn pas enkele weken helemaal klaar en nu al merk je een toename van het aantal fietsers. Ook voor de leerlingen van het Heilig Hartcollege en het Atheneum zijn deze veilige fietspaden welgekomen. Daarnaast ben ik tevreden, omdat dit dossier jarenlang vast zat en we het met dit bestuur eindelijk hebben kunnen deblokkeren."





Opgelucht is de burgemeester omwille van het feit dat de hinder - die er bijna anderhalf jaar was - nu eindelijk achter de rug is. Ook Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) beseft dat er heel wat hinder was, maar wijst meteen op de belangrijkheid van de werken aan de Tervurenlaan. "Hier passeren dagelijks tussen de 15.000 en de 20.000 wagens, terwijl het er eigenlijk niet zo veilig was. De brede baan nodigde uit om het gaspedaal te diep in te duwen en de fiets- en voetpaden waren te smal. Die problemen hebben we nu opgelost met brede, vrijliggende fietspaden, slimme verkeerslichten op kruispunten om de doorstroming van het openbaar vervoer te vergemakkelijken en veiligere afslagstroken. In het najaar worden ook nog honderden esdoorns geplant."





Bang voor impact

De Tervurenlaan mag dan wel opnieuw open zijn, toch leeft bij sommige inwoners nog een zekere angst. "Ze weten niet welke gevolgen de opening van de laan zal hebben voor de mobiliteit in de omgeving", weet mobiliteitsschepen Mark Van Roy (Groen+). "Maar als blijkt dat er problemen zijn, dan zullen we samen met AWV naar oplossingen zoeken."





Het schepencollege liet gisteren weten dat het hoopt dat de komende jaren ook het gedeelte van de Tervurenlaan tussen het Vierarmenkruispunt en de grens met het Brussels gewest aangepakt wordt, zodat het ook daar veiliger fietsen wordt. Ook vraagt men het Vlaams gewest om het gedeelte van de Leuvensesteenweg tussen de Gordaallaan en de grens met Leefdaal te vernieuwen. Eerder deze legislatuur werd namelijk al het gedeelte van die steenweg ter hoogte van het Afrikamuseum aangepakt.