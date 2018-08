Tervurenaar brengt met Fast Shot derde gezelschapsspel uit 25 augustus 2018

02u30 0 Tervuren De 39-jarige Jurgen Spreutels uit Tervuren heeft zopas zijn derde gezelschapsspel ontwikkeld. Na Searching for Gnomes in 2013 en Baby Blues enkele jaren later ligt Fast Shot vanaf eind dit jaar in de meeste speelgoedzaken. Dit weekend wordt het tafelminigolfspel voorgesteld.

Jurgen Spreutels is al van jongs af aan een liefhebber van gezelschapsspelen en in 2013 bracht hij zijn eerste eigen spel op de markt. Intussen is hij al aan zijn derde exemplaar toe. "Het idee voor Fast Shot kreeg ik tijdens een van de voorbije speelgoedbeurzen", vertelt de Tervurenaar. "Ik speel zelf graag minigolf en ontdekte dat er eigenlijk nog geen gezelschapsspel rond gemaakt werd. Na de eerste schetsen was de uitgeverij meteen enthousiast. Spelers krijgen elk drie ronde schijven in dezelfde kleur en moeten proberen om die zo snel mogelijk in een goal te schieten. Wie het spel regelmatig speelt, zal beseffen dat het er heel tactisch aan toe kan gaan."





Hoewel Fast Shot pas in het najaar in de speciaalzaken ligt, kan iedereen er komend weekend al kennis mee maken op het Brussels Games Festival in het Jubelpark. "Eind oktober stel ik mijn nieuw gezelschapsspel ook voor op Spiel, de grootste Europese speelgoedbeurs in het Duitse Essen", aldus nog Jurgen. "Ik hoop dat Fast Shot, net als Baby Blues, ook in het buitenland een schot in de roos wordt." (RDK)





