Tervuren start met nieuw kinderfestival Warre in Krokusvakantie 02 februari 2018

02u27 0 Tervuren Tijdens de krokusvakantie biedt de gemeente een gloednieuwe formule aan. Dankzij Warre leven kinderen zich een hele week uit met verschillende sportactiviteiten, workshops en cultuur.

Warre vervangt het vroegere Dagsporter en Grabbelpas in de krokusvakantie. Kinderen vanaf de tweede kleuterklas tot en met het zesde leerjaar kunnen genieten uit een honderdtal activiteiten die aangepast zijn aan hun leeftijd. Het vernieuwde concept biedt activiteiten aan als zwemmen, lasershooting, een workshop cocktails maken, naar de film gaan of bijvoorbeeld een dagje achter de schermen bij de bakker vertoeven. Ouders en kinderen kunnen zelf het programma en de dagen uitkiezen. De activiteiten vinden plaats in sportcentrum Diependal, Nettenberg en CC De Warandepoort. "We bieden met deze formule een zeer gevarieerd pakket en waarin jongeren van elke leeftijd wel zijn gading vindt", zegt schepen van Jeugd Jan Trappeniers. "Bovendien kunnen ze ook elke dag een ander type activiteit kiezen. De inschrijvingen lopen ondertussen al vlot binnen, maar er zijn zeker nog plaatsjes vrij." Inschrijven kan via de website WWw.reservaties.tervuren.be (DCFS)