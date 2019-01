Tervuren start met elektrische deelwagens Jasmijn Van Raemdonck

09 januari 2019

16u18 1 Tervuren De inwoners van Tervuren kunnen vanaf midden januari gebruik maken van twee elektrische deelwagens. Met dit initiatief wil de gemeente vooral de hoge parkeerdruk in het historisch centrum van de stad aanpakken.

De gemeente Tervuren zal vanaf midden januari twee Cambiowagens rijker zijn. Het initiatief voor de deelwagens werd genomen door Bram Peters, schepen van Mobiliteit en Milieu. Dat deed hij om tegemoet te komen aan de grote parkeerdruk in het historische centrum. Daar is volgens de schepen geen ruimte voor grote parkeerplaatsen. “Het centrum van Tervuren staat vol kleine oude arbeiderswoningen en eengezinswoningen. Die staan in smalle straatjes waarbij vaak slecht aan een kant geparkeerd kan worden”, legt de schepen uit. Bovendien is het centrum een plaats waar veel activiteiten doorgaan, waardoor er heel veel mensen met de auto heen komen.

Goed voor de portemonnee

Twee elektrische wagens van het type Renault Zoë staan vanaf midden januari ter beschikking op twee vaste standplaatsen: eentje aan de laadpaal in de ondergrondse parking aan de Markt en eentje aan de laadpaal in de Hippolyte Boulengerlaan. “Als blijkt dat de deelwagens veel gebruikt worden, kan het systeem uitgebreid worden naar andere locaties of deelgemeenten” voegt Peters eraan toe. De schepen is zeer blij met de start: “Tervuren is volgens Cambio de eerste gemeente, niet stad, waar Cambio’s zullen staan. Ik ben ervan overtuigd dat het ook hier zal werken. Minder parkeerdruk, goed voor de portemonnee en goed voor het milieu”, besluit hij.

De gemeente organiseert op dinsdag 15 januari om 20.00 uur een infoavond voor de bevolking in de raadzaal van het administratief centrum De Zevenster. Daar zullen inwoners alle informatie krijgen over de deelwagens en volgt ook een korte demo in de ondergrondse parking.