Te oud voor het ballenbad? Nee hoor: dit weekend fuift u tussen 120.000 balletjes Leden jeugdhuis Den Troemel rijden zelf naar Nederland om ballen op te halen Robby Dierickx

21 februari 2019

13u42 0 Tervuren De leden van jeugdhuis Den Troemel in Vossem mogen dan wel gekend zijn om hun gekke ideeën, toch zorgen ze nu zaterdag voor een absolute stunt. In de gemeentezaal organiseren ze namelijk de grootste ballenbadfuif van Vlaanderen. Maar liefst 120.000 balletjes worden van Nederland naar Vossem gehaald.

18.000 ballen in 2016, 24.000 een jaar later, 60.000 vorig jaar en nu dus 120.000 balletjes: jeugdhuis Den Troemel in Vossem wordt daarmee de trotse organisator van de grootste ballenbadfuif in Vlaanderen. “Het is net daarom dat we dit jaar voor 120.000 balletjes kiezen”, zegt Dario Demol, één van de organisatoren van de fuif. “We ontdekten dat het huidige record op 80.000 staat en dat wilden we ruimschoots overtreffen.”

Een mooi idee, maar de uitwerking ervan had aanvankelijk wat voeten in de aarde. De Nederlandse leverancier beschikte namelijk niet over 120.000 gekleurde ballen. “De stock uitbreiden, zag de firma niet zitten”, gaat Dario Demol verder. “Maar het bedrijf had wel nog een hele hoop doorzichtige ballen op voorraad. Omdat we het aantal van 120.000 balletjes niet wilden verminderen, hebben we besloten om zowel met gekleurde als doorzichtige exemplaren te werken. Enig minpuntje: de gekleurde en de doorzichtige ballen mogen niet door mekaar gehaald worden. Daarom werken we met twee aparte bassins. Die zullen volledig afgesloten worden met netten zodat de verschillende balletjes van elkaar gescheiden blijven. In het bad met de doorzichtige ballen zullen we met gekleurde lichtjes werken om een speciaal effect te creëren.”

Drie bestelwagens

Om de kosten van de fuif wat te drukken, trekken de leden van jeugdhuis Den Troemel vrijdag zelf naar Nederland om de balletjes op te halen. Dat doen ze met drie bestelwagens. “Het zal een hels karwei worden, maar op die manier hoeven we de transportkosten niet te betalen”, aldus nog Dario Demol. “Zondag moet alles opnieuw opgeruimd zijn in de gemeentezaal en brengen we de ballen terug naar Nederland. Dat het geen rustig weekend wordt, weten we maar al te goed (lacht).”

In vier jaar tijd van 18.000 naar 120.000 ballen: waar eindigt dit? “Na de fuif zullen we een evaluatie van onze vierde editie maken en afhankelijk daarvan zullen we bepalen of we het volgend jaar bij 120.000 ballen houden of dat we het toch nog wat grootser zien”, maakt Dario Demol duidelijk.

De deuren van de gemeentezaal zwaaien zaterdag om 21 uur open. Dj Tunify draait als eerste plaatjes en wordt nadien opgevolgd door Vetklep Kollektiv, Full House, Black Fox en dj Brent. De organisatie hoopt op zowat vierhonderd feestvierders. Overdag stelt de organisatie haar ballenbad ter beschikking van de kinderen. “Om hen vlot te laten spelen, zullen er op dat moment nog geen 120.000 ballen in de bassins liggen”, verzekert de organisatie. “Pas voor de fuif gaan alle ballen erin. De fuivers zullen tot ver boven hun knieën in de ballen zitten (lacht).”

Voorverkooptickets kosten 4 euro. Aan de kassa betaal je voor 22.30 uur 5 euro, nadien 7 euro.