Te koud om buiten te spelen? Dan is er de 'Winterbinnenspeeltuin' Rondrijden op gekke fietsjes enkel iets voor kinderen? Niks van. Ook de circusspelletjes vielen overigens in de smaak (r.) Tervuren In sporthal Diependal kan het jonge volkje nog tot en met vrijdag volop ravotten in een grote binnenspeeltuin.

Kinderen van de tweede kleuterklas tot het zesde leerjaar hebben liefst zes springkastelen ter beschikking. En wie geen zin heeft in een potje springen, kan zich ook helemaal uitleven met gekke fietsen, bal-, circus- en reuzenspelen, aan een shminkstand en tijdens workshops. Ouders moeten hun kinderen wel vergezellen. Ze kunnen meespelen of gezellig iets drinken in de cafetaria.





Het is de eerste keer dat de gemeente een dergelijke 'Winterbinnenspeeltuin' organiseert. De deuren gaan telkens open van 9 uur tot 17 uur. De toegang kost 5 euro per kind per dag, vooraf inschrijven is niet nodig. (DBS)





