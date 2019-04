Tachtig Vlaamse leerlingen moeten nacht in bus doorbrengen door hevige sneeuw aan Gotthardtunnel Robby Dierickx

04 april 2019

19u32 0 Tervuren Tachtig leerlingen en acht begeleiders van het Heilig Hartcollege in het Vlaams-Brabantse Tervuren zitten momenteel vast in de sneeuw in de buurt van de Gotthardtunnel in Zwitserland. De zesdejaars zijn voor hun Italië-reis op weg naar Rome, maar zullen de nacht hoogstwaarschijnlijk in de bus moeten doorbrengen.

Het was één van de leerlingen die donderdag in de late namiddag zijn ouders kon verwittigen dat de reis naar Italië niet al te vlot verliep. “Door de hevige sneeuwval werd de snelweg rond de Gotthardtunnel in Zwitserland afgesloten”, aldus één van de ouders. “Het verkeer zat er helemaal vast en in deze periode wordt de tunnel ’s nachts blijkbaar afgesloten voor onderhoudswerken. Daarom besloot de buschauffeur om via de binnenwegen een oplossing te zoeken. Maar ook daar liep het blijkbaar verkeerd, want door de sneeuwval waren heel wat straten afgesloten. Het laatste nieuws dat we vernamen van de leerlingen is dat ze de nacht hoogstwaarschijnlijk in de bus moesten doorbrengen. Momenteel krijgt niemand van de ouders zijn zoon of dochter nog vast. Blijkbaar is het telefoonnetwerk er uitgevallen.”

De leerlingen waren donderdagochtend omstreeks 5.30 uur in Tervuren vertrokken en hadden normaal gezien rond 20 uur in Rome moeten aankomen. Wanneer ze op hun bestemming zullen geraken, is momenteel nog onduidelijk. “Ik heb zelf ook nog maar bitter weinig informatie gekregen van de begeleiders”, zegt Stan Catteau, algemeen directeur van het Heilig Hartcollege. “Ik hoop snel meer te weten te komen over de stand van zaken.”