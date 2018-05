Sylvère en Lea vieren diamant 15 mei 2018

Sylvère Van Vaerenbergh (83) en Lea Watté (82) hebben op 12 april zestig huwelijkskaarsjes mogen uitblazen. Ze leerden elkaar kennen in brasserie Roi d'Espagne, op de Grote Markt in Brussel. Ze houden van reizen, zwemmen, fietsen en dansen. Avondjes uit spendeerden ze als ze jonger waren graag in het Vlaams Theater in Brussel. In 1971 verhuisden ze naar de Oppemstraat in Tervuren.





(DCFS)