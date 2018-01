Subsidie voor beter handelscentrum 23 januari 2018

De provincie Vlaams-Brabant trekt 60.000 euro uit voor vijf handelsversterkende projecten in vijf gemeentes, waaronder ook Tervuren.





Tervuren focust op drie pijlers om de handel in het centrum te versterken. Zo investeert de gemeente allereerst in detailhandel, om meer kwaliteit en samenhang in het winkelcentrum te verbeteren. Ten tweede tekent Tervuren een beeldvisieplan uit, om zo de uitstraling en zichtbaarheid van het handelscentrum te verbeteren. Ten slotte bakent ze het kerngebied van het winkelcentrum concreet af. "De versterking van onze handelskernen is belangrijk", zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie in Vlaams-Brabant. "Door gemeenten te ondersteunen die hiervoor initiatieven nemen, geven we niet alleen zuurstof aan de economie, maar zorgen we ook dat het daar aangenamer wonen is." Tervuren ontvangt daarmee 12.500 euro om het handelversterkend project uit te werken. Met het geactualiseerde plan wil de gemeente grip krijgen op de toekomstige ontwikkeling van de handel in het centrum.





(DCFS)