Stuur gestolen van Mercedes Stefan Van de Weyer

28 januari 2019

16u03 0

In de Museumlaan in Tervuren werd zondagochtend het stuur van een Mercedes gestolen. De daders braken de wagen open en verwijderden het stuur van het nieuwe model van de Mercedes. Het dashboard waarin zich onder andere de airbags bevonden bleven onaangeroerd. Voor zover bekend was het de enige wagen in de omgeving waarin autoschuimers actief waren.