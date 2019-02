Studie vernieuwing laatste deel Leuvensesteenweg wordt opgestart Robby Dierickx

16u07 0 Tervuren De gemeente Tervuren en het Vlaams gewest hebben een akkoord bereikt om een studie op te starten voor de vernieuwing van de ‘missing link’ op de Leuvensesteenweg tussen het kruispunt met de Gordaallaan in Vossem en de grens met Bertem. De weg zal er niet alleen vernieuwd worden, maar de verkeersveiligheid voor zachte weggebruikers zal er ook verhoogd worden.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt 600.000 euro vrij voor de studie, die zowat twee jaar zal duren. Op de Leuvensesteenweg zal niet alleen de rijweg heringericht worden, maar worden ook de kruispunten en de oversteekplaatsen vernieuwd. Ook komen er fietspaden en voetgangersvoorzieningen, en wordt de doorstroming van het openbaar vervoer verbeterd. Tot slot wordt ook het rioleringssysteem vernieuwd zodat de waterproblematiek in grote delen van Vossem opgelost geraakt.

De gemeenteraad van Tervuren zette recent het licht op groen voor de samenwerkingsovereenkomst. “Eindelijk wordt er werk gemaakt van een belangrijk project”, zegt mobiliteitsschepen Bram Peters (Groen+). “De heraanleg van de steenweg was de voorbije drie verkiezingen een belangrijk thema, maar het Agentschap Wegen en Verkeer had de touwtjes in handen. We zullen nu samen aan een vernieuwing van de steenweg werken.”

“We zijn ons ervan bewust dat dit een project van lange adem zal worden, en dat er wellicht vele obstakels moeten overwonnen worden”, vult burgemeester Jan Spooren (N-VA) aan. “Maar het is in elk geval cruciaal dat dit dossier nu formeel wordt opgestart en dat er op korte termijn concrete stappen vooruit worden gezet.”