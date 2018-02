Sport-Na-School-pas laat scholieren kennismaken met sporten 01 februari 2018

02u35 0

Scholieren uit de regio Overijse en Tervuren kunnen vanaf 5 februari een Sport-Na-School-pas aanvragen. Met die pas kunnen ze meteen na schooltijd kennis maken met allerlei sporten, van kickboxing tot hockey en spinning.





De Sport-Na-School-pas is op het lijf geschreven van sportieve scholieren. Zij kunnen na schooltijd verschillende disciplines uitproberen. Met zo'n pas kan je sporten waar, wanneer, hoeveel en met wie je wil. Voor de regio Overijse-Tervuren staan onder andere sporten als fitness, kickboxing, zelfverdediging, zwemmen, hockey en spinning op het programma.





De Sport-Na-School-pas kost 30 euro voor één periode, die twaalf weken duurt. Voor twee periodes betalen leerlingen van het secundair onderwijs 45 euro. De pas kan vanaf volgende week maandag 5 februari aangevraagd worden via www.sportnaschool.be of aan de balie van het Begijntjesbad in Overijse.





Verschillende sportclubs stellen hun infrastructuur ter beschikking van de scholieren. (RDK)