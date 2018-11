Sint landt met helikopter in Tervuren Freya De Coster

24 november 2018

17u02 0 Tervuren Groot ontvangst in Tervuren zaterdag. Daar kwam de Sint met zijn twee pieten aan in het Park van Tervuren langs de Keizerinnedreef. Niet met de stoomboot, wel met zijn helikopter. Die maakte ondanks het regenweer, een goede landing.

Het slechte weer hield ook de kinderen niet tegen om de goedheilige man op te wachten, want de opkomst was massaal. Na de landing trok Sinterklaas met zijn helpers naar het marktplein. Zijn troon was versierd met allerlei tekeningen van scholieren uit de Tervuurse scholen. Alle kinderen mochten één voor één op schoot en een cadeau vragen. Sommige peuters namen ook afscheid van hun fopspeen om ze vervolgens in de boom te hangen. De Sint bracht ook een bezoek aan de verschillende handelaars.