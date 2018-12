Rotary Club helpt ‘De Eglantier’ met...een worst WHW

16 december 2018

18u13 0 Tervuren Een worst voor een goed doel. Dat is het concept achter de Tervuurse Würst die zaterdag werd verkocht. Initiatiefnemer Rotary Club Tervuren wil zo ‘De Eglantier’ financieel ondersteunen.

De Eglantier is een centrum voor kinderen en jongeren met ernstig mentale of meervoudige beperkingen. Op de Sociale Kerstmarkt van Tervuren zetten de leden van de Rotary Club zich afgelopen zaterdag in om de “Enige Echte Lokale Tervuurse Kerst Würst” te verkopen. De worst werd samen met Au Flan Breton (Hoornzeelstraat) en Slagerij Breughel (Kerkstraat) ontwikkeld en kende meteen veel succes bij de tientallen proevers. De komende maanden zal de Rotary Club nog initiatieven doen om geld in het laadje te krijgen voor ‘De Eglantier’.