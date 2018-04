Roger en Nicole zijn 60 jaar getrouwd 12 april 2018

Roger Van Landergem (86) en Nicole Vermeiren (82) zijn 60 jaar getrouwd en vierden dat in Tervuren. Het koppel stapte op 8 april 1958 in Etterbeek in het huwelijksbootje. Als twintiger werd Roger bijna ingelijfd door Club Brugge, maar in de plaats baatte hij 27 jaar lang een beenhouwerij uit aan het Meiserplein in Schaarbeek, waar Nicole haar steentje bijdroeg. Hij is wel nog steeds hevige supporter van Club Brugge. Roger en Nicole zijn allebei dol op kaarten, maar sinds Roger blind werd, genieten ze nu van lange wandeltochten aan de zee.





(DCFS)