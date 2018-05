Rode Duivels op groot scherm 16 mei 2018

Voetbalfans zullen elke match van de Rode Duivels op het WK kunnen volgen op een groot scherm op het grasplein naast De Zevenster.





Vier verenigingen organiseren het evenement, KV Tervuren-Duisburg, Thor Basket Tervuren, Vossem Thor Tervuren en de Grute Plattoo. Zij nemen de verkoop van de drank voor hun rekening en zorgen mee voor een vlot verloop. De eerste drie wedstrijden mag je alvast noteren in je agenda. De kop gaat eraf op 18 juni tegen Panama om 17u, de tweede tegenstander is Tunesië op 23 juni om 14u en de derde match wordt op 28 juni om 20u tegen Engeland gespeeld. Nog tot anderhalf uur na de wedstrijd blijft de site open voor de supporters. De toegang is volledig gratis. (DCFS)