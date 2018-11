Recensie: Bistro Tembo Freya De Coster

06 november 2018

11u40 0 Tervuren In het -binnenkort te bezichtigen- AfricaMuseum opende alvast een nieuw restaurant. Bistro Tembo is een museumrestaurant van Lunch Garden, maar is in tegenstelling tot de zelfbedieningsketen een elegant restaurant waar de gerechten net dat tikkeltje meer gastronomisch zijn.

De sublieme setting van Bistro Tembo is één van haar grootste troeven. Het restaurant ligt op de eerste verdieping van het welkomstpaviljoen in het park van Tervuren en is volledig omsloten door glazen ramen. Vanuit elke hoek krijg je een rustgevend en prachtig uitzicht op het museum en de natuur. In tegenstelling tot het traditionele concept van Lunch Garden hier geen zelfbediening, maar professionele bediening aan tafel. Het strakke interieur van de bistro oogt zelfs net iets té chique voor de Europese kaart.

Bistro Tembo hanteert een Belgische kaart met Afrikaanse accenten, maar het exotische gehalte valt ietwat tegen. Amper twee hoofdgerechten, de traditionele kip moambé en de ovenschotel bobotie, zijn Afrikaans te noemen. Verder moeten de chocolademousse van Keniaanse cacao en gegrilde ananas met papayasorbet de Afrikaanse menu aanvullen, samen met de twee wijnen uit Zuid-Afrika. Tembo mikt verder op verfijnde klassiekers als steak tartaar, fish&chips en caesar salade.

Wat niet wil zeggen dat het eten, zeker voor de democratische prijzen, niet uitstekend is.

De tartaar van grijze garnalen met avocado en pompelmoes is het ideale lichte voorgerecht. De zachte smaak van de avocado en de zilte smaak van de garnalen balanceren net goed met de bittere en frisse toets van het fruit. Ook de zalm op krokante toast is eenvoudig, maar doeltreffend.

De Italiaanse cannelloni, gevuld met een puree van ricotta en spinazie is een schot in de roos. De saus op basis van salieboter smelt heerlijk op de tong. De kip moambé, geserveerd met gele rijst en versneden maniokbladeren blijft veilig. De pindasaus is net niet pittig genoeg en de sterke Afrikaanse kruiding blijft uit. De Keniaanse chocolademousse, vergezeld met een stuk heerlijke Keniaanse chocolade, valt niet zwaar en is de ideale afsluiter.

Bistro Tembo is momenteel enkel ’s middags geopend en in het weekend beschikbaar voor brunch. Zodra het AfricaMuseum haar deuren opent, is de bistro ook ’s avonds toegankelijk.