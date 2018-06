Radio Lipstick opent pop-upcafé 15 juni 2018

Duisburg is een gezellig café rijker. De mannen van vzw Radio Lipstick openen vier weken lang een eigen pop-upcafé, de eerste in de Druivenstreek. De opbrengst gaat naar twee goede doelen.

Elke vrijdag en zaterdagavond vanaf 18 uur tapt het team van het voormalige radiostation Radio Lipstick pintjes in hun eigen pop-upcafé aan de kerk van Duisburg. "Het idee kwam in navolging van al die pop-upconcepten", legt Guido Vanlinthout van Radio Lipstick uit. "Al zes jaar organiseren we succesvol onze fuif Nacht van Radio Lipstick-fuif en we wilden nog een extra initiatief lanceren. Aan de kerk van Duisburg staat een klein cafeetje leeg, dus dachten we: waarom geen pop-upcafé. We sloten een overeenkomst met de huidige uitbaatsters en mogen vier weekends achter elkaar de bruine kroeg openen." De mannen van de vzw kruipen zelf achter de toog, maar laten natuurlijk ook de draaitafel niet onbenut. "We spelen de muziek uit de jaren '80, typerend voor Radio Lipstick. We maken de bruine kroeg gezellig en decoreren het interieur met foto's en krantenknipsels van de vzw." De opbrengst van het initiatief gaat, net zoals hun fuif, naar twee goede doelen. "Een deel van de opbrengst doneren we aan Dilbama voor Gambia, een project in Gambia van een dorpsgenote. Een ander deel gaat naar de goede werken van de plaatselijke liefdadigheidsorganisatie 'De Grute Plateau". Vrijdag 22 juni opent het pop-upcafé voor het eerst de deuren. (DCFS)