Panquinkazerne transformeert tot vredessite met klaprozen 22 juni 2018

Op de Panquinkazerne in Tervuren werd de klaprozeninstallatie 'Maaiveld' ingehuldigd, een serene herdenking aan de Eerste Wereldoorlog.





De duizenden klaprozen op het Hoefijzerplein van de Panquinkazerne symboliseren de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Een honderd meter lange loopgraaf wordt geflankeerd door een muur van gestapelde boomstammen, waarvan de uiteindes in de herkenbare rode bloemen werden geschilderd.





Tijdens de wandeling kunnen bezoekers boodschappen schrijven en die in aangebrachte holtes inbrengen in de boomstammen.





De installatie is nog tot de symbolische datum 11 november gratis te bezichtigen. Daarna krijgt de Panquinkazerne een herbestemming als woonwijk. (DCFS)