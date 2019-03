Open Tervuren lanceert acht voorstellen om N3 veiliger te maken Robby Dierickx

11u45 0 Tervuren Oppositiepartij Open Tervuren heeft acht voorstellen gelanceerd om het kruispunt van de Léon Soetemanslaan met de Leuvensesteenweg veiliger te maken. Op dat heraangelegde kruispunt gebeurden de voorbije vier jaar al vijf zware ongevallen. AWV heeft ondertussen al beslist om een zebrapad weg te halen om de veiligheid te verhogen.

“Het kruispunt is onvoldoende gesignaleerd”, meent Thomas Geyns van Open Tervuren. “Zeker wanneer je het vergelijkt met het zebrapad dat op de N3 aan de overkant van het Vierarmenkruispunt ligt. Dat is op voorhand goed gesignaleerd en ook de snelheidsbeperking wordt ruim op voorhand aangegeven. Dat is in Tervuren niet het geval. Het eerste zebrapad komende vanuit Leuven (dat binnenkort door AWV verwijderd wordt, red.) wordt zelfs niet gesignaleerd door een aanwijzingsbord.”

Daarom stuurde Open Tervuren een brief met acht voorstellen voor het kruispunt van de Léon Soetemanslaan met de Leuvensesteenweg naar de omwonenden. Die voorstellen zullen binnenkort ook overgemaakt worden aan het gemeentebestuur. Zo vraagt de oppositiepartij een permanent oranje knipperlicht, een spiegel aan de Léon Soetemanslaan, opvallende signalisatie zoals aan de tramterminus wat verderop, een digitale snelheidsmeter met flash en het verlengen van de zone 50 tot aan het vierwindenkruispunt. Ook wil men meer snelheidscontroles, kiest men voor het behoud van de tweede oversteekplaats en vindt men dat de haag aan het tankstation verwijderd moet worden omdat die het zicht vanaf de stopstreep in de Gordaallaan belemmert. “We hopen dat het schepencollege met die voorstellen naar wegbeheerder Wegen en Verkeer trekt.”