Ook koker Vierarmentunnel richting Zaventem krijgt ledverlichting Robby Dierickx

29 januari 2019

13u26 0 Tervuren Nu de werken in de koker van de Vierarmentunnel richting Waterloo afgerond zijn, is de koker richting Zaventem aan de beurt. Ook daar komt ledverlichting. De werken starten nu zondagnacht, zullen negen weken duren en worden uitsluitend ’s nachts uitgevoerd.

In oktober startte Wegen en Verkeer met het vernieuwen van de volledige verlichting in de Vierarmentunnel. In de tunnelkoker richting Waterloo branden de nieuwe ledlampen al een tijdje en nu wordt ook de koker richting Zaventem aangepakt. De oude TL- en natriumlampen worden vervangen door meer energiezuinige ledlampen. Die hebben bovendien een langere levensduur. Behalve de lampen zullen ook alle armaturen en bekabeling vernieuwd worden. Na de werken zal de versterkingsverlichting ter hoogte van de tunnelmonden variëren in sterkte naargelang de helderheid buiten. Hoe helderder het licht buiten, hoe sterker de verlichting aan de ingangen zal branden.

De werken zullen in totaal negen weken duren en de tunnelkoker wordt telkens vijf nachten per week afgesloten tussen 21.30 en 5.30 uur. Het verkeer moet bovengronds rijden. Overdag is er geen hinder en kan er gewoon door de koker gereden worden.