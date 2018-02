Nieuwe lijst "Open Tervuren" naar verkiezingen 24 februari 2018

Open VLD, Gt en T+ starten een nieuwe partij in Tervuren. Open Tervuren trekt in oktober 2018 naar de gemeenteraadsverkiezingen. Al in oktober kondigden Open VLD en GT aan dat ze opnieuw samen een lijst zouden vormen. Beide partijen werken al sinds 2000 samen. Nu blijkt de partij T+ zich bij hen aan te sluiten. De nieuwe naam van de lijst luidt "Open Tervuren". De voorzitters van Open Vld en GT, Bram Bartholomees en Paul Minten, maakten ook de slogan bekend: 'Terug naar de toekomst'. "We zullen een positief en wervend project voorleggen aan de Tervurenaar", aldus de voorzitters. (DCFS)