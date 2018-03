Nietsvermoedend gezin ontsnapt aan CO-vergiftiging 10 maart 2018

02u43 0 Tervuren Een gezin van vier uit Tervuren is dankzij een toeval gered van een CO-vergiftiging. De brandweer, die was opgeroepen voor een interventie, merkte het te hoge CO-gehalte op.

De ouders en hun twee kinderen waren zich van geen kwaad bewust. Ze belden de hulpdiensten op, omdat een van hen zich onwel voelde. Maar eenmaal aangekomen, raakten de hulpverleners gealarmeerd door de vreemde geur die in het appartement op de Brusselsesteenweg hing. Een meetmachine gaf aan dat het CO-gehalte hoger lag dan normaal. "Alle leden van het gezin werden daarop gecontroleerd", zegt de brandweerofficier van Overijse. "Daaruit bleek dat ze te veel CO in hun bloed hadden. Het huis werd meteen ontruimd." De vader (50), moeder (38), hun vierjarig zoontje en tweejarige dochter werden naar het ziekenhuis gebracht, maar bleven ongedeerd. "De oorzaak van de CO-lek was een slecht functionerende kachel", aldus de brandweer. "De rest van het flatgebouw ondervond geen last." (DCFS/RDK)