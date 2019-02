Na resem ongevallen haalt AWV zebrapad op Leuvensesteenweg weg Gemeente hoopt alsnog andere oplossing te vinden voor onveilige situatie voetgangers Robby Dierickx

28 februari 2019

16u02 0 Tervuren Vier jaar geleden werd de heraanleg van de Leuvensesteenweg in Tervuren afgerond, maar sindsdien deden er zich op de zebrapaden ter hoogte van de Gordaallaan al minstens vijf zware ongevallen met voetgangers voor. De gemeente en AWV zaten deze week samen om de veiligheid te verhogen. AWV wil een zebrapad weghalen, maar de gemeente is niet echt fan van die maatregel.

Afgelopen weekend was het opnieuw prijs op de Leuvensesteenweg in Tervuren. Aan het kruispunt met de Gordaallaan maaide een automobilist een bejaarde vrouw van het zebrapad. De exacte omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, maar voor de gemeente was dat wel het zoveelste bewijs dat de steenweg – die vier jaar geleden nochtans helemaal vernieuwd werd – niet al te veilig is voor zachte weggebruikers. “Uit cijfers van de politie blijkt dat er sinds de heropening van de steenweg al minstens vijf zware ongevallen met voetgangers gebeurden op de twee zebrapaden ter hoogte van het kruispunt van de steenweg met de Gordaallaan”, weet mobiliteitsschepen Bram Peters (Groen+). “De meeste ongevallen vonden plaats op het zebrapad zonder middenberm. Voetgangers die er willen oversteken moeten over drie rijstroken lopen en kunnen onderweg niet even pauzeren wanneer er toch plots een wagen opduikt. Alleen het ongeval van afgelopen weekend vond op het zebrapad mét middenberm plaats.”

Zebrapad supprimeren

Dinsdag zaten de gemeente en Wegen en Verkeer rond de tafel om de veiligheid van het vernieuwde deel van de steenweg te bespreken. Voor alle duidelijkheid: die afspraak stond al langer gepland na een ongeval in oktober en werd niet naar aanleiding van de aanrijding van afgelopen weekend georganiseerd. “Tijdens dat overleg hebben we – samen met de gemeente - beslist om het zebrapad zonder middeneiland te schrappen”, bevestigt Anton De Coster, woordvoerder van AWV. “We hadden eerder al ‘afremmingsstrepen’ aangebracht dwars over de weg nadat de politie aangegeven had dat er enkele ongevallen gebeurd waren. Uit controles van de politie bleek dat er globaal minder overtredingen waren, maar nu is beslist om bijkomend het zebrapad te schrappen. Voetgangers moeten nu altijd gebruikmaken van het zebrapad aan de kant Leuven van het kruispunt. Op dat zebrapad is een middeneiland zodat voetgangers in twee keer kunnen oversteken, wat veel veiliger is.”

“Volgens ons is het supprimeren van een zebrapad niet de beste oplossing”, antwoordt schepen Peters echter. “Daarom gaan we met onze mobiliteitsdiensten bekijken of er toch geen andere mogelijkheden zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van een middenberm, al zal daardoor wel een afslagstrook naar de Léon Soetemanslaan verdwijnen. Maar ook de maximumsnelheid moet er aangepast worden. Wie vanuit Leuven komt moet pas vlak voor de zebrapaden de snelheid verlagen van 70 naar 50 kilometer per uur. Die snelheidsverlaging zou al eerder moeten starten. We zullen die suggesties nog overmaken aan Wegen en Verkeer.”