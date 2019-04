Na problemen aan Gotthardtunnel: leerlingen Heilig Hartcollege komen met 4 uur vertraging aan in Italië Robby Dierickx

05 april 2019

08u48 0 Tervuren De tachtig leerlingen en de acht begeleiders van het Heilig Hartcollege in Tervuren hebben uiteindelijk toch niet in hun bus moeten overnachten. Door de hevige sneeuwval rond de Zwitserse Gotthardtunnel stonden ze wel vier uur in de file, maar uiteindelijk konden ze afgelopen nacht om 00.40 uur hun hotel in Milaan binnenwandelen.

De leerlingen vertrokken donderdagochtend in Tervuren voor hun tiendaagse Italië-reis. Voor de Gotthardtunnel kwamen ze echter in een lange file terecht omdat de tunnel door de hevige sneeuwval even afgesloten werd. Omdat onduidelijk was hoe lang de leerlingen en de acht begeleiders er vast zouden staan, besloten ze in een tankstation langs de snelweg eten en drinken te kopen.

“Na vier uur kregen ze de toestemming om door de tunnel te rijden, waarna ze hun reis verder konden zetten”, zegt Stan Catteau, algemeen directeur van het Heilig Hartcollege. “Ondanks de vertraging waren er geen problemen op de bus. Elk jaar staan onze leerlingen één à twee uur in de file aan de tunnel, dit jaar was het door de hevige sneeuwval gewoon wat langer. Ik stond ook voortdurend in contact met de reisbegeleiding.”

De leerlingen brengen eerst een bezoek aan Milaan en trekken nadien onder meer via Firenze en Siena naar Rome. Volgende week zondag keren ze terug naar Tervuren.