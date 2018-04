Na 55 jaar als zelfstandige stopt Willy Roeykens (75) 30 april 2018

55 jaar lang was Willy Roeykens uit Duisburg zelfstandige. Eerst als melkboer, nadien als biersteker en tussendoor ook nog helpende hand in de buurtwinkel van zijn vrouw. Maar weldra blaast Willy 75 kaarsjes uit en dat is voor hem hét sein om een punt achter zijn professionele carrière te zetten. Ondanks dat hij pas eind dit jaar stopt, nam hij afgelopen weekend al 'afscheid' van zijn klanten.





Voor zijn winkel trakteerde Willy Roeykens iedereen op een hapje en een drankje.





"Ik vier binnenkort mijn 75ste verjaardag en ondertussen ben ik ook al 55 jaar als zelfstandige aan de slag", aldus de bezige bij. "In 1963 begon ik als melkboer, maar in 1976 werd ik biersteker. Dat heb ik tot eind vorig jaar met veel plezier gedaan, maar inmiddels heb ik de zaak overgelaten. Momenteel sta ik wel nog mee in de buurtwinkel van mijn vrouw Adrienne, die ondertussen ook al 75 jaar oud is. We hebben beslist om eind dit jaar te stoppen met de winkel."





"Inmiddels hebben we met Carrefour ook al een overnemer gevonden. Met de traktatie voor onze klanten willen we iedereen bedanken voor hun steun. Dat we nu al 'afscheid' nemen in plaats van eind dit jaar komt omdat we het wilden laten samenvallen met Duisburg kermis."





Met politiek stopt Willy Roeykens niet. De GT-Open Vld'er is al achttien jaar gemeenteraadslid in Tervuren, waarvan zes jaar al schepen, en komt in oktober opnieuw op. (RDK)