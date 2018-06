Na 5 jaar renoveren: Afrikamuseum is af ZOWEL BINNEN- ALS BUITENKANT KIJKEN KRITISCH NAAR AFRIKAANS VERLEDEN FREYA DE COSTER

01 juni 2018

02u59 0 Tervuren Het Koninklijke Afrikamuseum opent op 8 december na meer dan vier jaar renovatiewerken opnieuw haar deuren. Ze viert haar 120ste verjaardag met een volledig gerestaureerd gebouw en nieuw ontvangstpaviljoen, met het oog op een nieuw imago. "We kijken met een kritische blik naar ons koloniaal verleden."

Het Afrikamuseum is ongetwijfeld een pronkstuk met internationale allures, maar wel één met een geladen geschiedenis. Niet enkel was het museum toe aan een opknapbeurt en modernere look, de renovatie en bijbouw van het museum betekent een schone lei voor de tentoonstelling.





"Het Afrikamuseum werd oorspronkelijk in 1898 geopend om de "weldaden" van het Belgische kolonialisme aan de wereld op te hemelen. Dit gebouw verborg decennialang de schaduw van mensonterende uitbuiting en nietsontziende dwang die het kolonialisme op het Afrikaanse continent heeft geworpen", zegt staatssecretaris Zuhal Demir.





Radicale ommezwaai

Met een uiterlijke, maar ook inhoudelijke ommezwaai gaat het museum de harde werkelijkheid niet meer uit de weg. De allereerste stappen voor het nieuwe museum werden in 2006 genomen. In 2013 sloot de site voor een opfrisbeurt van formaat. Secundaire aspecten als de ticketbalie, het restaurant en de museumshop verdwenen uit het authentieke gebouw en werden ondergebracht in een nieuwgebouwd en modern ontvangstpaviljoen. In de kelderzalen worden de tijdelijke tentoonstellingen getoond en een 100 meter lange ondergrondse gang verbindt beide museumgebouwen. Het kolossale gebouw zelf werd gedurende vier jaar volledig gerestaureerd.





De exporuimte verdubbelt naar 11.000 m², maar ook inhoudelijk kreeg de tentoonstelling een radicale ommezwaai. "Het vernieuwde museum kijkt nu niet op een ophemelende manier, maar wel een kritische manier naar het Afrikaanse verleden", zegt directeur Guido Gryseels.





"Onze collectie was gedateerd en bestond uit louter historische stukken. Slecht een fractie van de artefacten werden nog getoond. Het was een heuse uitdaging om het Afrikamuseum te transformeren van een koloniaal museum naar een hedendaags museum. Om dit te bereiken vulden we onze huidige collectie aan met hedendaagse kunst."





"Daar werd de Afrikaanse gemeenschap sterk bij betrokken", voegt Bambi Ceuppens van het museum toe. "Op hun vraag besteedden we een tentoonstellingszaal aan de Afrikaanse diaspora. Zij zetelden ook mee in de jury voor de aankoop van de nieuwe kunstwerken."





Burgemeester Jan Spooren ziet de opening als een grote kans voor Tervuren. "Het Afrikamuseum is ongetwijfeld de grootste parel van Tervuren. Nationale en internationale toeristen brengen met hoge verwachtingen een bezoek aan de gemeente. Die proberen we naar onze korpskern te lokken, want voor de lokale handelaars is dit museum een absolute meerwaarde."