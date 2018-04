Muzikale wandeling en doedelzak-workshop 05 april 2018

Het project Bos Ter Munt bestaat 5 jaar en dat viert Natura Zoniën met een muzikale doedelzakwandeling doorheen het park op zondag 22 april.





Een natuurgids leidt deelnemers doorheen het Park van Tervuren en het achterliggende bos Ter Munt, op de tonen van de pipes & drums. De hoogtepunten tijdens deze wandeling zijn de Mammoetbomen, het recent gerenoveerde Afrikamuseum en de rustende vleermuizen in hun ijskelder. Doorheen de gehele wandeling is een workshop 'doedelzak' verweven. Bezoekers kunnen zelf blazen op het schotse muziekinstrument en komen alles te weten over de doedelzakken, de kilts & tartans, de Schotse nationale bloem en Schotlands nationale trots: de whisky. Inschrijven is verplicht en kan via Natura Zoniën. (DCFS)