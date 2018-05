Motard komt ten val 22 mei 2018

Op de Leuvensesteenweg (N3) in Tervuren is zaterdagavond omstreeks 22.30 uur een motorrijder ten val gekomen. Dat gebeurde nadat hij om een nog onbekende reden de controle over het stuur verloren was. Het slachtoffer werd met kneuzingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe.





(SVDL)