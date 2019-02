Meer dan 300 feestgangers voor 120.000 balletjes WHW

24 februari 2019

14u27 0 Tervuren Meer dan 300 jongeren hebben gisteravond een duik genomen in het grootste ballenbad van België. Niet minder dan 120.000 balletjes gingen de leden van jeugdhuis Den Troemel ophalen in Nederland. “Volgend jaar nog meer ballen? Misschien wel”, klinkt het hoopvol.

De sky is de limit voor Den Troemel. Onder het motto ‘laat ons eens zot doen’ kregen ze drie jaar geleden het idee om een ‘ballenbadfuif’ te organiseren. “We hebben indertijd samen gezeten en gebrainstormd over een origineel idee. Een gewone fuif is maar een gewone fuif tenslotte. Toen kwamen we op het ballenbad-idee”, herinnert ondervoorzitter Dario Demol zich nog. Op de eerste editie in 2018 werden 18 000 balletjes op de feestgangers losgelaten. Het was meteen een succes en de aanzet om het grootser te zien. Van 24 000 in 2017 ging het naar 60 000 balletjes vorig jaar. De ondernemende jongeren kwamen te weten dat het record op 80 000 stond. “Dus hebben we er maar meteen voor gekozen om 120 000 balletjes te gebruiken voor deze editie”, aldus Demol.

Nederland

Zo gezegd, zo gedaan. Praktisch gezien is het echter geen sinecure om aan zoveel balletjes te geraken. Gelukkig boden onze Noorderburen hulp. “In Nederland konden we balletjes huren voor 1500 euro. We moesten ze wel zelf gaan halen. Met twee kleine vrachtwagens en een iets grotere bestelwagen zijn we naar Nederland gegaan. Alles is vlot gegaan”, aldus de ondervoorzitter. De fuif zelf was een groot succes. Niet enkel de al iets oudere feestgangers mochten zich laten gaan in de balletjeszee. Overdag stelde de organisatie haar ballenbad ter beschikking van de kinderen. Op dat moment waren nog wel niet alle 120 000 balletjes in het bad. Dat gebeurde pas ‘s avonds. Tot laat in de nacht genoten de fuifgangers van het atypische decor. Vandaag moesten de leden wel met kleine oogjes alles opruimen. Een klus dat toch de hele dag in beslag nam.

Toekomst

De vraag die op ieders lippen hing na de 120 000balletjes-editie was natuurlijk of er volgend jaar een nieuwe recordpoging kwam. Een duidelijk antwoord heeft de organisatie hier nog niet op. “Eerst gaan we deze editie evalueren en zien wat de financiële balans is. Daarna zullen we bekijken of het volgend jaar nog groter zal worden. Misschien wel dus”, klinkt het bij Demol.