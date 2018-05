Mario Van Rossum lijsttrekker voor CD&V Tervuren 25 mei 2018

02u37 1 Tervuren De partij CD&V van Tervuren heeft zijn gemeentelijke verkiezingslijst bekend gemaakt. Huidig eerste schepen Mario Van Rossum wordt de lijsttrekker.

Hij wordt gevolgd door Kristina Eykens. Koen Martens neemt als nieuwkomer de derde plaats in en is de verruimer van de lijst. Schepen van jeugd Jan Trappeniers duwt de lijst.





"We streven naar het verbeteren van de levenskwaliteit van alle inwoners", zegt Van Rossum. "Maar ook vandaag staan we nog voor belangrijke uitdagingen. We zetten daarom in op onze drie gekende prioriteiten: zorg in het belang van iedereen, ondernemen in al zijn facetten en een warm nest creëren voor alle inwoners." (DCFS)