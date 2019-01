Man zwaargewond na arbeidsongeval Jasmijn Van Raemdonck

22 januari 2019

10u26 0 Tervuren Een 42-jarige man uit Diest raakte op maandag zwaargewond bij een arbeidsongeval in Tervuren. Onderzoek moet nu uitwijzen hoe het ongeluk kon gebeuren.

Het ongeval gebeurde maandag rond 13.30 uur wanneer de man hout aan het verhakselen was met een machine die aan een tractor was bevestigd. Op een gegeven moment kwam de kleding van de 42-jarige man vast te zitten in de as tussen de verhakselaar en de tractor. Daardoor werd de arbeider over de machine gekatapulteerd en belandde hij op zijn hoofd. Hij liep een grote hoofdwonde op en is zwaargewond. Het parket stelde de dienst Toezicht Welzijn op het Werk aan om te onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren.