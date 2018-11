Lunch Garden serveert kip Moambé en Bobotie in bistro vernieuwd Afrikamuseum Klassieke Belgische schotels krijgen Afrikaanse toets Freya De Coster

05 november 2018

18u09 0 Tervuren Het Afrikamuseum mag dan nog wel gesloten zijn, het gloednieuwe restaurant Bistro Tembo is wel al open. De Bistro is een concept van Lunch Garden en opent voor het eerst een restaurant in een museum, met op het menu hier en daar wat Afrikaanse gerechten.

Het restaurant kreeg een plek op de eerste verdieping in het welkomstpaviljoen, met uitzicht op het museum. “Lunch Garden heeft al langer de wens om, buiten ons normale concept, andere wegen te bewandelen”, zegt CEO Annick Van Overstraeten. “We openden al twee restaurants in ziekenhuizen en een pop-uprestaurant in het KMSK in Brussel. Tembo is het eerste museumrestaurant van Lunch Garden. Maar vergis je niet, het is wel degelijk een bistro. Hier geen zelfbediening en ook onze gerechten verschillen van onze klassieke menu’s.”

“We waren in eerste instantie erg verbaasd dat Lunch Garden het restaurant zou uitbaten”, zegt Bruno Verberght, publieksdirecteur van het AfrikaMuseum. “Maar het is exact wat we zochten. Op maat gemaakte gerechten, voor een democratische prijs.”

Mainstream

Tembo, Swahili voor ‘olifant’, zet namelijk ook Afrikaanse gerechten op het menu. “Dat was een vereiste van het museum”, aldus Van Overstraeten. Toch zijn de Afrikaanse invloeden beperkt. Op de kaart prijkt de gekende kip Moambé, een kipgerecht in pindasaus en Bobotie, een ovenschotel met gehakt. De chocolademousse is gemaakt met Keniaanse chocolade en de wijnkaart werd aangevuld met twee Zuid-Afrikaanse wijnen. “Onze kaart brengt klassieke Belgische gerechten, met een Afrikaanse toets. We moeten natuurlijk voldoende mainstream blijven.”

Bistro Tembo is open van 11 uur tot 15.30uur en in het weekend bieden ze een brunch aan. Op 8 december opent het restaurant ook ’s avonds de deuren, bij de officiële opening van het museum. Het was 10 jaar gesloten voor renovatiewerken . “We zitten goed op schema en zullen de deadline halen”, besluit Verberght.