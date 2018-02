Loopgracht van klaprozen op Panquinkazerne 28 februari 2018

De Panquinkazerne in Tervuren wordt in de zomer omgetoverd tot een vredessite om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Tal van initiatieven worden op poten gezet. Een daarvan is de immense klaprozeninstallatie, een ontwerp van landschaps- en tuinarchitecten Sven Vangodtsenhoven en Hans Tuerlinckx . Zij bouwen een 100 meter lang wandelpad tussen twee hoge muren, opgetrokken uit boomstammen. De uiteindes van de boomstammen worden rood geverfd met een zwart hart, zoals klaprozen, als symbool voor de vele duizenden slachtoffers tijdens de Groote Oorlog. Het Hoefijzerplein zal transformeren tot een graanveld bezaaid met klaprozen, waardoor de nagemaakte loopgracht zal lopen.Tijdens de wandeling kunnen bezoekers boodschappen schrijven en die in aangebrachte holtes inbrengen in de boomstammen. De site is gratis toegankelijk van 20 juni tot 11 november. (DCFS)