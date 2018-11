Leopold II-standbeeld krijgt kritische tekst Freya De Coster Jasmijn Van Raemdonck

23 november 2018

09u35 0 Tervuren De directie van het Afrikamuseum gaat bij een borstbeeld van Leopold II, een bord plaatsen met een kritische tekst over de vorst. Het satirische monument van Tom Frantzen werd in 1997 geplaatst in het park van Tervuren naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de koloniale tentoonstelling.

Het herdenkingsmonument staat in de parktuin, voor het museum. “Niet mis te verstaan herdenkingsmonument naar aanleiding van 100 jaar Koloniale Tentoonstelling 1897-1997. Drie Afrikaanse krijgers in schitterende klederdracht, maar met afgehakte voeten, staan ‘tentoongesteld’ als ware het drie persoonlijke trofeeën van koning Leopold II”, zal op het bord te lezen zijn. Daarmee wil het museum duidelijk maken dat het beeld kritiek geeft op de kolonisatiedrang van de vorst.

Op de website van het museum wordt toegevoegd dat “deze beeldengroep het enige antikoloniale beeld is in ons land en bijgevolg beschouwd kan worden als een unicum”. Er wordt verwezen naar de manier waarop een olifant en leeuw wegkijken van het borstbeeld van Leopold II. In het geval van de olifant is dat “omdat deze zich symbolisch distantieert van de ivoorroof”. De pauw aan de achterkant van het borstbeeld van Leopold II “is een niet mis te verstane verwijzing naar de ijdelheid, megalomanie en hoogmoed van de vorst”.

Zaterdag 8 december kunnen bezoekers het beeld weer bezichtigen, want dan heropent het AfricaMuseum na meer dan vijf jaar renovatie. Vooral inhoudelijk wil het museum afstappen van de verheerlijking van de kolonisatie.