Legerkazerne krijgt nieuwe bestemming HOTEL, WONINGEN EN RESTAURANTS OP PANQUINSITE ROBBY DIERICKX

19 maart 2018

02u25 0 Tervuren Vier jaar nadat de laatste manschappen van het Belgisch leger uit de kazerne Panquin in Tervuren vertrokken, is er een nieuwe toekomst voor het historische gebouw. Zo komen er honderd appartementen, een hotel, een brasserie en een nieuw culinair concept van televisiekok Jeroen De Pauw. De werken zullen drie à vier jaar duren.

116 jaar zat het leger in de kazerne Panquin tussen het Warandepark en het centrum van Tervuren, maar midden 2014 trokken de laatste manschappen de deuren er definitief dicht. Nog voor het leger in 1898 haar intrek nam in de kazerne, deden de gebouwen dienst als stalling en woning voor het personeel van het verdwenen hertogelijk kasteel dat in 1749 gebouwd werd. Toen de laatste militairen er vier jaar geleden vertrokken, maakte de gemeente Tervuren meteen duidelijk dat het de hele site wilde ontwikkelen.





"In de voormalige legerkazerne komen een viersterrenhotel met honderd kamers en de nodige faciliteiten voor zowel conferenties als verblijfstoerisme", zegt schepen van Toerisme Mario Van Rossum (CD&V). "Daarmee zullen we onze vele troeven nog wat beter kunnen uitspelen. Voorts omvat het project ook een restaurant, een brasserie en een gloednieuw culinair concept van televisiekok Jeroen De Pauw, dat Canapé zal heten. Bezoekers kunnen er terecht voor een drankje en een aperitiefhapje. Dit alles zal de aantrekkingskracht van Tervuren alleen nog maar verhogen, wat goed nieuws is voor onze lokale handelaars."





100 appartementen

Maar er zal ook gewoond kunnen worden in de kazerne Panquin. Zo komen er maar liefst honderd appartementen in het gebouw.





"Mensen met een band met Tervuren zullen voorrang krijgen bij de toewijzing", verzekert schepen van Wonen Mark Van Roy (Groen+). "Bijna de helft van de flats wordt onder de categorie 'betaalbaar wonen' op de markt gebracht. Op die manier geven we jonge Tervurenaars de kans om in de eigen gemeente te blijven wonen. De kleine groene ruimten en de pleintjes bieden een meerwaarde voor de inwoners en vormen een mooie verbinding tussen het centrum en het Warandepark. De gratis randparking met een tachtigtal parkeerplaatsen blijft behouden."





Ook burgemeester Jan Spooren (N-VA) is opgetogen dat het project eindelijk vorm zal krijgen. "Dit is een kans die we niet mochten laten schieten", klinkt het. "Het was vanaf het begin onze bedoeling om op deze prachtige locatie een kwaliteitsvolle ontwikkeling te realiseren die ten goede komt aan de hele Tervuurse gemeenschap. Zo realiseren we een nieuwe groene verbinding tussen de Robianovijvers en de vijvers van het Warandepark. Met dit project geven we de unieke en historische site terug aan de Tervurenaars en breien we een belangrijk nieuw hoofdstuk aan de opwaardering van onze mooie gemeente."





Het project wordt eind deze maand aan de gemeenteraad voorgelegd. Nadien kunnen alle bouwvergunningen aangevraagd worden, zodat men als eerste kan starten met de restauratie van het historisch gedeelte. De totale duur van de werken zal tussen de drie en de vier jaar schommelen.