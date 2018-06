Leeuwin trekt streep door schooluitstap naar Planckendael 22 juni 2018

De leerlingen van het eerste leerjaar Heilig Hartcollege Tervuren moesten gisteren halsoverkop hun uitstap naar de zoo van Planckendael schrappen. De losgebroken leeuwin gooide roet in het eten. In eerste instantie besloten de leerkrachten te wachten op het goede nieuws dat ze toch nog het park mochten betreden. De kinderen en de begeleiders wachtten in de bus op de parking. "Zodra de school vernam dat het park de hele dag gesloten zou blijven, zochten de directie en de leerkrachten een alternatief", klinkt het op het secretariaat van de school. "Uiteindelijk reed de bus naar Zoete Waters in Oud-Heverlee. De afgesloten speeltuin bleek een uitstekend alternatief." (DCFS/RDK)