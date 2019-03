Leerrijke amfibieënwandeling van NATURA Zoniën RDK

12 maart 2019

NATURA Zoniën organiseert nu zaterdag om 20 uur haar jaarlijkse amfibieënwandeling in Tervuren. Het vertrek staat aan het Arboretum gepland. Een natuurgids begeleidt de wandelaars en vertelt onderweg over het leven en de gewoontes van padden en kikkers. Waar slapen ze? Wat eten ze? Hoe vinden ze hun weg naar de poelen? De gids beantwoordt alle vragen. NATURA Zoniën maant deelnemers aan om stevig schoeisel en aangepaste kledij te dragen. Ook een goed werkende zaklamp is aangewezen. De wandeling kost 3 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Leden betalen 1 euro. Het aantal deelnemers is beperkt tot veertig. Informatie, reservatie en inschrijvingen bij NATURA Zoniën op 0471/770.712 of naturazonien@hotmail.be