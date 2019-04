Leerlingen Heilig HartCollege stellen werken tentoon in AfricaMuseum Robby Dierickx

02 april 2019

16u30 3 Tervuren De leerlingen van de eerste graad van het Heilig HartCollege in Wezembeek-Oppem stellen dezer dagen hun eigen werken tentoon in het AfricaMuseum in Tervuren. Het gaat om een unieke samenwerking tussen de secundaire school en het museum.

De samenwerking kwam tot stand dankzij Yves Delanghe en Caroline Rutgeerts, leerkrachten plastische opvoeding in het Heilig HartCollege, en enkele vakcollega’s Nederlands. “Concreet moesten de leerlingen van de eerste graad een collectiestuk van het AfricaMuseum uitkiezen om er vervolgens een eigen creatie rond te maken”, zegt Caroline Rutgeerts. “De directie van het museum was bijzonder opgetogen over het project. Dankzij dit vakoverschrijdend kunstproject rond Afrika leerden de leerlingen bovendien dat er verschillende manieren zijn om de wereld om hun heen te bekijken en er een betekenis aan te geven. Ze gingen ook dieper in op de context en de geschiedenis.”

Nog tot 17 april zijn de werken van de leerlingen te bewonderen.