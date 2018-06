Kunstenaars stellen tentoon in Bumaco 08 juni 2018

In de showroom van de firma Bumaco in Rotselaar liep onlangs een een kunsttentoonstelling met werk van werknemers Jack Franken en Ward Lernout. Franken (55) uit Rotselaar is in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur bij de firma gespecialiseerd in onder meer koelinrichting. Al zo'n 40 jaar is hij daarnaast actief als beeldhouwer/sculpteur. Kunstschilder Lernout (87) uit Tervuren schildert al bijna 50 jaar, vooral semi-abstracte werken. Samen stelden ze een dertigtal werken tentoon. Lernout, wiens kleinzoon bij Bumaco actief is, doneert de opbrengsten van de verkoop aan een sociaal project in Brazilië.





(SPK)